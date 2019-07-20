أخبار مصر | طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.