أخبار مصر | محمد عمارة: نجاح تنظيم نهائيات كأس أمم افريقيا صفحة جديدة في كتاب حكاية وطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: نجاح تنظيم نهائيات كأس أمم افريقيا صفحة جديدة في كتاب حكاية وطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي عقب انتهاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية بفوز الجزائر على السنغال مهنئا منتخب الجزائر على الفوز ومهنئا منتخب السنغال على الروح القتالية وتحمل المسئولية والظهور بشكل لائق محترم.

وقال عمارة، إن تنظيم تلك البطولة من قبل مصر جاء بعد جهد وعناء لأخذ تلك الملف الهام وتجهيز كل مقومات الاستضافة التي تمت في وقت قياسي لظهور مصر بهذا الشكل العظيم وكان من أهم العناصر الهامة هو عنصر الأمن والأمان الذي وجبت فيه تحية من القلب لرجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل على تأدية تلك الواجب بهذا التفاني والجهد.

واستطرد عمارة، ساخرا من كل من يهاجم أو يحبط من الجهود الشريفة لهذا الوطن لإنجاح تلك البطولة: "جرب أعزم 50 واحد على غدا ووريني نفسك أنت وهو ساعتها هتحتاسوا إزاي فما بالكم بـ24 دولة وتامينهم وتنظيمهم بخلاف عظمة الحفلة الافتتاحية والختامية وكل ده لو استرجعنا الذاكرة للخلف كام سنة هيعرف إن مصر عبرت عبورا حقيقيا للمستقبل بواقع ملموس ونفتخر به وشهد له العالم ككل وكتبت صفحة جديدة في كتاب حكاية وطن".

واختتم عمارة، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من ساهم لإنجاح هذا العمل الضخم واظهاره هكذا بجملة واحدة شرفتوا مصر لنقولها من القلب تحيا مصر.