أخبار مصر | عبدالرحيم علي: أمريكا تنظر بعين الاعتبار في إمكانية تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحيم علي: أمريكا تنظر بعين الاعتبار في إمكانية تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، على أهمية تصريحات توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، التى أكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بعين الاعتبار فى إمكانية تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وفقا للإطار القانونى.

وقال عبد الرحيم، إن هذه التصريحات على لسان الدبلوماسى الأمريكى بالقاهرة تدل على قناعات موجودة داخل الإدارة الأمريكية، بأن جماعة الإخوان يجب أن يتم تصنيفها كجماعة إرهابية، مُثمنًا بتصريحات المسئول الأمريكى التى أكد فيها أن بلاده معروفة بمواجهتها القوية للإرهاب ودعمها الكامل لأى دولة تواجه هذا التهديد الوحشى، خاصة مصر التى عانت الكثير منه خلال السنوات الماضية، ونحن نتعاون بشكل نشط مع مصر ضد الإرهاب، ولدينا علاقات وثيقة للغاية مع أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية المختلفة فى مصر.

وطالب الدكتور عبد الرحيم على من الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع فى تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، خاصة بعد العمليات الإرهابية والإجرامية التى قامت بها تلك الجماعة، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحمها خلال الفترة الأخيرة، سواء داخل سوريا أو ليبيا أو اليمن أو غيرها من دول العالم.