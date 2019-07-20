مصر | بـ23 ألف جنيه.. إحالة عامل بصيدلية لسرقته أدوية للمحاكمة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ23 ألف جنيه.. إحالة عامل بصيدلية لسرقته أدوية للمحاكمة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بإحالة عامل بصيدلية بمنطقة المرج للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لسرقته أدوية من مكان عمله لبيعها للناس بسعر أقل.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مالك صيدلية بلغ فيه أنه اكتشف سرقة أدوية من الصيدلية خاصته بقيمة 23 ألف جنيه، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين من التحريات والتحقيقات وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في الصيدلية، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في الصيدلية استغل معرفته بموعد غلقها، وتسلل إلى الصيدلية وسرق منها أدوية وباعها، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.