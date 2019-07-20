مصر | تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة لواء سابق داخل شقته بالهرم

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يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة لواء شرطة بالمعاش، داخل شقته بنطاق قسم شرطة الهرم.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة لواء شرطة سابق بالمعاش، مقتولا داخل شقته.

ويجري رجال المباحث معاينة الجثة، وشقة المجني عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.