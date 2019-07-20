مصر | ضبط سيدة لترويجها أدوية مجهولة المصدر.. و"مواقع التواصل" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة لترويجها أدوية مجهولة المصدر.. و"مواقع التواصل" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم إحدى الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمه بمحافظة الغربية).. عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافها وضبطها بمحل إقامتها، وبتفتيش المسكن تم ضبط هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت بإنشائها الحساب المشار اليه للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة ماديًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.