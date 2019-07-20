مصر | كشف غموض العثور على سائق داخل "رشاح" بدمياط.. و"توصيلة الموت" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض العثور على سائق داخل "رشاح" بدمياط.. و"توصيلة الموت" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بدمياط غموض العثور على جثة سائق بأحد المصارف المائية وضبط عاطلين وسائق لقيامهم بارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته.
وورد بلاغ لأجهزة الأمن بالعثور على جثة شخص مجهول بترعة البلامون أمام قرية البساتين بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بكامل ملابسه في حالة تعفن.
وتوصلت تحريات فرق البحث إلى تحديد شخصيته (سائق، 43 سنة، مقيم قرية شرباص بدائرة مركز شرطة فارسكور) متغيب عن مسكنه عقب خروجه للعمل بسيارته "أجرة ميكروباص"، كما أكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: (2 عاملين – سائق)، جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والقليوبية وقنا أسفرت عن ضبط المتهم الأول حال اختبائه بنطاق مديرية أمن القليوبية والمتهمان الثاني والثالث حال اختبائهما بنطاق مديرية أمن القاهرة وبحوزتهم (حافظة المجني عليه وبها بطاقة الرقم القومي ورخصة قيادته- هاتف المحمول - 2000 جنيه).
وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقيامهم باستدراج المجني عليه بزعم التوجه لاصطحاب آخرين وتوصيلهم جميعًا لمحافظة قنا بقصد سرقة السيارة ومتعلقاته وحال سيرهم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ قاموا بشل حركته وكتم أنفاسه فأودوا بحياته واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وتخلصوا من جثته بإلقائها بمكان العثور وعقب ذلك توجهوا لمحافظة قنا حيث قاموا بتسليم السيارة لأحد الأشخاص (سائق - سن 23 - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا "له معلومات جنائية")، أمكن ضبط الأخير والسيارة بمحافظة قنا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق