مصر | كشف غموض العثور على سائق داخل "رشاح" بدمياط.. و"توصيلة الموت" كلمة السر

وورد بلاغ لأجهزة الأمن بالعثور على جثة شخص مجهول بترعة البلامون أمام قرية البساتين بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بكامل ملابسه في حالة تعفن.

وتوصلت تحريات فرق البحث إلى تحديد شخصيته (سائق، 43 سنة، مقيم قرية شرباص بدائرة مركز شرطة فارسكور) متغيب عن مسكنه عقب خروجه للعمل بسيارته "أجرة ميكروباص"، كما أكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: (2 عاملين – سائق)، جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والقليوبية وقنا أسفرت عن ضبط المتهم الأول حال اختبائه بنطاق مديرية أمن القليوبية والمتهمان الثاني والثالث حال اختبائهما بنطاق مديرية أمن القاهرة وبحوزتهم (حافظة المجني عليه وبها بطاقة الرقم القومي ورخصة قيادته- هاتف المحمول - 2000 جنيه).