مصر | مصطفى للقاضي: زوجتي تتحدث في أمور "جنسية" مع خطيبها السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى للقاضي: زوجتي تتحدث في أمور "جنسية" مع خطيبها السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام "مصطفى" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها بفسخ عقد زواجه من "هالة. ي"، 30 سنة، ربة منزل، بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، مبررًا طلبه: "طلعت لسه بتكلم حبيبها القديم واكتشفت دا من خلال رسايل موقع الواتساب".

ويقول "مصطفى" في دعواه، إن زوجته أصبحت مهملة لأطفالهما وأصبحت كل وقتها يضيع في ساعتها على الإنترنت وعندما واجهها بتلك المشكلة بررت: "مخنوقة من البيت والاهتمام طول الوقت بيكم عايزة أعيش لنفسي".

وتابع الزوج: "كانت الحياة هادئة في بداية حياتنا، لكن تغيرت بعدما أنجبنا طفلتنا الثانية، كانت تقوم بتركها أغلب الوقت عند والدتي كي ترعاها، وعندما دخلت المدرسة تركتها بشكل دائم، بجانب ابنتا الرضيعة وقتها كان يمر بتلك المشكلة تتركه طول الوقت في منزل والدتي وأصبح الوضع هاديء لبعض الوقت".

وأضاف الزوج:" بعد فترة أصبحت تتعامل بأسلوب أكثر غرابة وتقارني كثيرا بخطيبها السابق وكم كان رومانسيا متفهمًا لها ولكل متطلباته ؛ وهذا ما جعل الشك يساورني وبدأت في تتبع خطواتها وتعابير وجهها أثناء مراسلتها على الهاتف ومن هنا اكتشف خيانتها وكلامها في مواضيع خاصة جدًا مع رجل آخر".

وقال مصطفى: "واجهته بمعرفتي بعلاقتها وكلامها مع رجل آخر ومعرفتي أيضًا بسياق الحديث بينهم وبعد أنكار اعترفت بفعلتها مبررة عدم اهتمامي بها وحملها مسؤولية البيت والاطفال جعلها تشعر بضغوط نفسيى كبيرة".

