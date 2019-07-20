مصر | في "قعدة كيف داخل الملاكي".. مصرع فتاة بجرعة زائدة وأصدقائها يرمونها على الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "قعدة كيف داخل الملاكي".. مصرع فتاة بجرعة زائدة وأصدقائها يرمونها على الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق العام بدائرة مدينة نصر، حيث تبين أن ثلاثة من أصدقائها ألقوها بالطريق بعد وفاتها نتيجة تعاطيها جرعة هيروين زائدة أثناء وجودها برفقتهم، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وجه بتشكيل فريق بحث من مفتشي القطاع بالتنسيق مع البحث الجنائى بالقاهرة لكشف غموض الواقعة بعدما تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بالعثور على جثة سيدة مجهولة بالطريق الداعم للطريق الدائري باتجاه مدينة نصر بكامل ملابسها وبها إصابة نزيف بالأنف والفم وتتحلى ببعض المشغولات الذهبية.

وتمكنت فرق البحث من تحديد شخصية المجني عليها " ٣٠ سنة " ومقيمة بمنطقة السلام، وانها كانت تتعاطى المواد المخدرة داخل سيارة ملاكي صحبة ٣ أشخاص وأنهم وراء ارتكاب الجريمة، ومن خلال التنسيق مع البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر تم ضبطهم وبحوزة أحدهم 10 جرام هيروين.

وبمواجهتهم قرر الأول بسابق تعرفه على المجني عليها وارتباطهما بعلاقة صداقة حيث تقابل معها والمتهم الثاني وقاما باصطحابها داخل سيارة ملاكي لمنطقة المقابر لتعاطي مخدر الهيروين، وعقب قيامه بحقنها بالمخدر شعرت بإعياء وفقدت الوعي فاستعان بالمتهم الثالث لإفاقتها، إلا أنها توفيت ثم قاموا بإلقاء الجثة وتخلصوا من متعلقاته.

واعترف المتهم الأخير بحيازته مخدر الهيروين للتعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.