شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تدشن موقع إلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب أعمال.

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وأكدت «والي» أن حرص الوزارة على إنشاء هذا الموقع وتفعيله يأتى في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى في التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة، وتيسيراً على اصحاب المعاشات بتقديم كافة الخدمات المميكنة من خلال صفحات الموقع كما تتيح البوابة خدمات التصفح لكبار السن وضعاف النظر وذوي الإعاقة باستخدام أدوات تكبير حجم الخط، وقاريء النص، وتكبير المؤشر، واستخدام لوحة المفاتيح للتنقل بين الصفحات.

كما أعلنت الوزارة عن بدء المرحلة الأولى من هذا الموقع خلال شهر يوليو الحالى، وهى المرحلة التي تتضمن بعض الخدمات التأمينية ومنها الاستعلام عن الرقم التأمينى بدلالة الرقم القومى، بالإضافة إلى مكتبة تأمينية شاملة تحتوى على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري جانب توضيح الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.

وتنطلق المرحلة الثانية في مطلع سبتمبر المقبل والتى تتضمن ميكنة بعض الخدمات التأمينية والدفع الإلكتروني للاشتراكات التأمينية والعديد من وظائف الاستعلام وفقا لنوع المستخدم.