شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: بدء قبول طلبات التقدم لشغل وظيفة مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن طلب شغل وظيفة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدرجة العالية، وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

ووفقا للإعلان فإنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة والمنطبق عليهم الشروط الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي المعلنة بالهيئة، التقدم بطلبات شغل الوظيفة باسم السيد/ رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية بالهيئة على النموذج المعد لذلك بالامانة الفنية للجنة بالدور الثالث بديوان الوزارة، في الفترة من التاسعة صباحا وختى الثانية ظهرا.

وأكد الإعلان أنه لن يتم قبول الطلبات الواردة بعد 30 يوما من تاريخ الاعلان اليوم.