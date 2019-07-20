شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ السيسي بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم، السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة نجاح مصر، في تنظيم واستضافة النسخة الـ32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأعرب الملك حمد بن عيسى، في برقيته التي أوردتها وكالة أنباء البحرين «بنا»، عن خالص التهاني للرئيس السيسي على ما تحقق من نجاح كبير لمصر في تنظيم وإقامة هذه البطولة، متمنيًا للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.