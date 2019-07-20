شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مدينة ميت سلسيل بالدقهلية «عاصمة المركز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس السيد أحمد عبدالسلام، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، السبت، عن صدور قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1588 لسنة 2019 بشأن التقسيم الإداري الجديد لمركز ومدينة ميت سلسيل.

وتضمن القرار تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، لتصبح مدينة ميت سلسيل «عاصمة المركز»، والوحدات المحلية التابعة له عدد 5 قرى تابعة لمركز ميت سلسيل وهي: «الاتحاد، والجوابر، والكفر الجديد، والجعافرة، والنظارة».

وفي سياق متصل، قرر أصدر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، القرار رقم 341 لسنة 2019 بإنشاء وحدة اجتماعية بالجهود الذاتية بقرية الجعافرة بناء على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 8994 لسنه 34 ق بإنشاء وحدة اجتماعية بالجعافرة لخدمة أهالي القرية وتوابعها، فضلا عن الوحدة الاجتماعية بالاتحاد.