شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام على التنسيق يتفقد جاهزية المكتب الرئيسي قبل بدء المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد لعليا، اليوم، السبت، التجهيزات النهائية لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة والتأكد من تواجد العاملين بجميع المكاتب دون أي إجازات خلال فترة التنسيق، ومتابعة الأماكن المخصصة لاستعلامات الطلاب وأولياء الأمور من كل الشهادات، بالإضافة إلى استعداد موقع التنسيق لاستقبال تسجيل رغبات الطلاب.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم تخصيص منفذين لاستعلامات طلاب الثانوية العامة ومنفذ لكل من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والشهادات الأجنبية والشهادات الفنية، مع توفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور تحت مظلات لحمايتهم من الشمس مع توفير عدد كبير من المراوح للتهوية في جميع المنافذ.