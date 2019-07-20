شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكلف بإعادة دهان أكمنة الإسماعيلية بعلم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإعادة دهان عدد من الأكمنة الأمنية في نطاق محافظة الإسماعيلية بألوان علم مصر. وتوجه النائب أشرف عمارة بالشكر إلى وزير الداخلية على تدخله.

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