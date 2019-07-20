شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر قضية تعويضات أسر الشهداء ضد أمير قطر إلى سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنوب القاهرة، نظر قضية تعويضات أسر الشهداء إلى 5 سبتمبر المقبل لاستكمال المستندات بالقضايا الخاصة بالشهداء. كان الدكتور حافظ أبوسعدة المحامي بالنقض، قام برفع دعوى ضد أمير قطر نتيجة الأضرار التي لحقت بالمصريين من جراء العمليات الإرهابية التي دعمها.

وأكدت المنظمة في دعوتها أن قطر قامت بإيواء لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وامتناعها عن تسليمهم إلى مصر، على الرغم من ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلني المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامي لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان لها أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.