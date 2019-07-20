شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الصحة الفلسطينية يصل معهد الكبد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وفد من وزارة الصحة الفلسطينية إلى مصر، لتجديد الاتفاقيات مع المستشفيات المصرية لإعادة استقبال وعلاج المرضى الفلسطينيين.

‎وضم الوفد مدير عام التأمين الصحي برام الله، الدكتور نزار مسالمة، ومدير العلاج بالخارج، الدكتور هيثم الهدري، ورافقهم المستشار الطبي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الدكتور حسام طوقان.

‎وتوجه الوفد إلى معهد الكبد القومي بشبين الكوم في محافظة المنوفية، لحل الإشكالات العالقة بخصوص المرضى الفلسطينيين في معهد الكبد، وتم الاجتماع والاتفاق مع إدارة المعهد على حل كافة القضايا وإدخال المرضى المحولين لزراعة الكبد للعلاج في المشفى، بناءً على توجيهات وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة، لتوفير الخدمات ومتابعة أحوال المرضى الفلسطينيين في مصر، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.