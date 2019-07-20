شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص أكثر من مليون عينة للاكتشاف المبكر لـ«التمثيل الغذائي» لحديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و69 ألفاً و576 عينة لأطفال حديثي الولادة لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونوريا الخاص بالاكتشاف المبكر لمرض التمثيل الغذائي، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن المعامل المركزية قامت بفحص 177 ألفاً و800 مواطن لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج، كما تم فحص 94 ألفاً و27 عينة بمعامل الميكروبيولوجي والفيروسات، و33 ألفاً و337 عينة بمعامل الهرمونات ودلالات الأورام، و15 ألفاً و473 عينة بمعامل الكيمياء الإكلينيكية وأبحاث الدم، و11 ألفاً و837 عينة بمعمل الهيستوباثولوجي، وألفي و41 عينة بمعامل الدرن، بالإضافة إلى 1941 عينة بمعمل المخدرات والعقاقير الطبية.

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وأضافت أنه تم فحص 39 ألفاً و949 عينة أغذية من السوق المحلية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية في المعامل المركزية، و27 ألفاً و164 عينة أغذية واردة من الخارج عن طريق الجمارك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى فحص 30 ألفاً و881 عينة مياه، لافتاً إلى أنه تم سفر 14 لجنة بواقع 28 أخصائياً من المعامل المركزية إلى السودان لفحص اللحوم التي يتم توريدها إلى مصر لضمان سلامتها للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تمت معاينة 1107 ملفات للمعامل الخاصة بالمحافظات لضمان تطبيق الاشتراطات اللازمة طبقاً للقوانين المنظمة، والموافقة على ترخيص 507 معامل، مشيراً إلى أنه تم تدريب 100 عضو من الفريق الطبي من ضمنهم الأطباء والصيادلة والكيميائيين وفنيي المعمل بالمعامل المشتركة بجميع محافظات الجمهورية لرفع كفاءتهم المهنية.

ولفت «عيد» إلى مشاركة المعامل المركزية في عدة لجان من ضمنها لجنة التراخيص بالوزارة لوضع مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، ولجنة خاصة بوضع بروتوكولات تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع القوات المسلحة في مجال دراسات الأمراض المتوطنة والمعدية من خلال الوحدة البحرية للأبحاث الطبية، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة خاصة بإنشاء مراكز للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة.