شكرا لقرائتكم خبر عن مد مواعيد حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة عن مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.
يذكر أن جامعة المنصورة بدأت في التسجيل لاختبارات القدرات من يوم 6 يوليو وحتى 20 يوليو، وذلك بتنسيق 2019، ووضح مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا وذلك لكليات: «الفنون الجميلة شعبة فنون لطلاب العلمى والأدبي، وشعبة العمارة لطلاب علمى رياضة، وكلية التربية الرياضية، والتربية النوعية لشعبة الفنون، والموسيقى، ولشعبة المسرح».
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