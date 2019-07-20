مُهشمة الرأس.. لغز العثور على جثة شاب متحللة بطريق مدينة زويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات النجدة بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة بطريق مدينة زويل، فأخطر مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر.

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وأثبتت معاينة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر ومعاونيه، أن الجثة في حالة تحلل تام لشاب مجهول الهوية في العشرينيات، وبها آثار ضربات بآلة حادة من الخلف والأمام، مرجحة وفاته منذ أكثر من 5 أيام.

وشكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر وبمشاركة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث وسط أكتوبر، والمقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة؛ للوقوف على ملابسات الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.