"جثة على الطريق".. العثور على جثمان شاب مجهول الهوية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرات قوات الشرطة بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة السادس من أكتوبر. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مُلقاة بالطريق. أخطرت النجدة رجال المباحث، وانتقلت قوة أمنية مدعومة برجال المعمل الجنائي؛ لفحص الجثة والوقوف على وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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