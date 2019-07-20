تأجيل تظلم زهير جرانة وأسرته على قرار منعهم من السفر لـ 4 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم السبت، تأجيل نظر تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهما من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد فتحي.
وان المحامي أشرف واصل، عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلي، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة، وجيلان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير، من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.
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