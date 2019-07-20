إحالة 6 متهمين للجنايات بتهمة الاتجار في البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الستة وآخرين مجهولين أسسوا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين؛ حيث شرعوا فى تهريب المهاجرين ومن بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر بأن قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل لاستيعاب عددهم تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب معدة للصيد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وعدوا المجني عليهم بتوظيفهم في إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية وذلك بواسطة الجماعة الإرهابية المنظمة محل الاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.

وجاء في شهادة عقيد شرطة ومفتش بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة تزعمها المتهم الثاني لأغراض تهريب المهاجرين بحرًا عن طريق مراكب معدة للصيد و تعرض حياتهم للخطر و تمكن من ضبط المتهم الأول وبصحبته المهاجرين محل إيوائهم تمهيدا للسفر إلى محافظة الإسكندرية وتهريبهم لدولة إيطاليا و بمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاء له الإجرامي وهاتف جوال يستخدمه في التواصل مع باقي أفراد الجماعة الإجرامية وضحاياه.