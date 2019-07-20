كشف لغز سرقة خليجيين ببولاق.. والتحريات: يستخدم زوجته للإيقاع بهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة، في الكشف عن تفاصيل استدراج وسرقة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية بالإكراه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وضبط الجناة.

كان تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من (شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية) بتعرفهما على إحدى السيدات للبحث عن شقة سكنية لهما وقيامها باستضافتهما بشقة بشارع ترعة عبد العال دائرة القسم ولدى وصولهما فوجئا بمجهولين تعديا عليهما بالضرب فأصاباهما بكدمات وسحجات متفرقة واستوليا منهما على (مبالغ مالية قدرها "3340 جنيه، 100 دولار "، عدد 2 هاتف محمول، جوازي سفرهما) وإكراههما على توقيع (8 إيصالات أمانة) وصرفهما.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (ربة منزل، زوج الأولى سائق، سباك، لدى الثاني والثالث معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم استدرجوا المبلغان بادعاء قضاء سهرة صحبة الأولى بالشقة محل الواقعة وقام الثاني والثالث بالتعدي عليهما بالضرب والاستيلاء على متعلقاتهما، وأرشدا عن الإيصالات والمبلغ المالي وقرروا تخلصهم من الهاتفين خشية تعقبهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.