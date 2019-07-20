"القوى العاملة": صرف علاوة خاصة لـ250 عاملا في مركز رياضي بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

وقعت وزارة القوى العاملة، اتفقاية مع الشباب والرياضة، لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، فضلا عن 150 جنيها حافز شهري، ويستفيد من الاتفاقية 250 عاملًا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الاتفاقية نصت على صرف العلاوة بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو 2019 للعاملين بالمركز الرياضي بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 200 جنيه وبحد اقصى 330 جنيها وتضم إلي الأجر الأساسي للعامل اعتبارا من أول يوليو 2019.

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كما نصت الاتفاقية، على صرف حافظ شهري للعاملين بالمركز الرياضي بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها شهريا ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة، أن توقيع الاتفاقية جاء بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.

والاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 427 لسنة 2019 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة للموظفين والعاملين بالدولة المقررة بالقانون المذكور سلفا.