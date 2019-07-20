رئيس "القناة للكهرباء": صرف حافز 2% لمحصلي الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

عقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، اجتماع موسع مع مديرو الإدارات التجارية بقطاعات كهرباء وسط وجنوب وشمال الشرقية، وذلك بمقر مركز تدريب الكوادر الفنية بالشركة.

واستمع رئيس الشركة، خلال الاجتماع للمدير التجاري لشرح المعوقات والمشاكل التي تواجهم في التحصيل والعمل لوضع الحلول العملية لها.

ووعد "السيد"، بفحص كافة مشاكل الإدارات التجارية المختلفة وحلها فورًا، مطالبًا رؤساء الإدارات التجارية بضرورة تشجيع المحصلين ومكافآة المتميزين منهم وتذليل كافة الصعاب التي تعوق العمل.

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كما قرر صرف 2% كحافز عن المتآخرات مشددًا على ضرورة تحصيل مستحقات الشركة حتي تفي بالتزاماتها، مطالبًا أيضا بضرورة تفعيل الضبطية القضائيه ومتابعة العدادات مسبوقة الدفع بشكل دوري وكذلك الحرص على استقبال المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

وووجه رسالة قال فها:-"إنه يقدر كل من يؤدي عمله ولايبخل أبدا في سبيل تحقيق أهداف الشركة".

وشدد على ضرورة مراجعة عدادات كبار المشتركين والمصالح الحكومية بصفة دوريه، كما طلب أيضا بتوفير كافة الامكانيات لهم وتذليل كافة العقبات وضرورة اشتراك مدير الهندسة والمدير التجاري ليكونوا فريقًا واحدًا وأن الجميع مشتركون في المسؤلية.