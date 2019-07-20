مصر | "تصادم سيارتين ومصرع طفلة".. التحفظ على السيارات المتضررة في "حادث الصف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تصادم سيارتين ومصرع طفلة".. التحفظ على السيارات المتضررة في "حادث الصف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، جراء حادث تصادم سيارتين بمنطقة الصف بالقرب من قرية أسكر، بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة الطفلة التي لقيت مصرعها، إثر حادث تصادم سيارتين في الصف، وأسفر عن مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص،فيما تستعلم النيابة عن حالة المصابين.

وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية أسكر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع طفلة، وإصابة 7 أشخاص اخرين، من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.