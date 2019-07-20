مصر | العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بمدينة 6 أكتوبر. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

Advertisements