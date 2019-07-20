مصر | النيابة تحقق في انهيار عقار دون إصابات بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في انهيار عقار دون إصابات بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة السيدة زينب التحقيق في انهيار لإحدى العقارات السكنية في حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسي. وكما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول العقار. وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد انهيار عقار دون إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار سقط نتيجة قدمه وتم إخلائه قبل الانهيار. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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