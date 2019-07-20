مصر | دفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث سير في الصف

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وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية أسكر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع طفلة، وإصابة 7 أشخاص اخرين، من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية أسكر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع طفلة، وإصابة 7 أشخاص اخرين، من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة الطفلة التي لقيت مصرعها، إثر حادث تصادم سيارتين في الصف، كما أسفر عن إصابة 7 أشخاص،