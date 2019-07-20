مصر | إخلاء سبيل عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، أخلاء سبيل عاطلين لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن تحريات قسم شرطة مصر القديمة أكدت بقيام شخصان بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكن أحدهما- كائن بدائرة القسم.

واضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار - أدوات حفر وتنقيب "فأس – كوريك - موتور شفط مياه - سلم خشبى - كشاف - سلك كهرباء"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار،حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

