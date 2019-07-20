أخبار مصر | ندوة عن 'مستقبل الفن التشكيلي العراقي بعد محن الحرب والحصار والإرهاب' بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة عن 'مستقبل الفن التشكيلي العراقي بعد محن الحرب والحصار والإرهاب' بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، ندوة عن "مستقبل الفن التشكيلي العراقي بعد محن الحرب والحصار والإرهاب"، بمشاركة السفير عصام البرام مندوب العراق في الجامعة العربية سابقًا، والفنان دهام بدر كبير الفنانين التشكيليين العراقيين، والفنان التشكيلي العراقي عبده مسلم المرشدي، والفنان التشكيلي العراقي حسين سعد، والعديد من الفنانين التشكيليين من مصر والعراق.

ويُقام على هامش الندوة معرضًا للفن التشكيلي، ويشارك فيه بعض الفنانين التشكيليين العراقيين المُقيمين في مصر، بالإضافة إلى فنانين تشكيليين مصريين، وذلك بلوحات تعبر عن معاناة الشعب العراقي في السابق، وأيضًا التضامن العربي بكافة أشكاله، ويشرف على الندوة والمعرض الكاتب الصحفي حمدي البصير، وذلك يوم الأحد 28 يوليو الساعة السادسة مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمقر النقابة.