أخبار مصر | جولة أثرية ساحلية للمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة أثرية ساحلية للمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت قلعة قايتباى بالإسكندرية صباح اليوم المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة African pLp وذلك ضمن فاعليات البرنامج المعد لزيارة المواقع والمناطق الأثرية.

وأوضح محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي أن نائب محافظة الإسكندرية شهد الجولة كما استمع شباب المتدربين إلى شرح مفصل عن تاريخ قلعة قايتباي أحد أهم الحصون القديمة على ساحل البحر المتوسط والتي تخطي عمرها ٥٠٠ عام.

شملت الزيارة الأسوار الداخلية والخارجية ومنطقة السراديب الساحلية و صهريج القلعة والبرج الرئيسي، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.