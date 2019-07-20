أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": تصريحات السفير الأمريكي بالقاهرة عن مصر "مهمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": تصريحات السفير الأمريكي بالقاهرة عن مصر "مهمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تصريحات السفير توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة التى أكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد بشدة وضع مصر كمركز إقليمي للغاز في المنطقة بـ"المهمة".

وأشار "السويدي"، إلى أنها تؤكد أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى قطاع البترول والغاز وان أمريكا تتابع باهتمام بالغ النجاحات التى حققها قطاع البترول المصرى، مؤكدًا أن "جولدبيرجر" أكد فى تصريحاته أنه من الأمور الإيجابية للغاية أن تجد مصر كل هذه الموارد الطبيعية سواء فى مياه البحر المتوسط، أو فى الصحراء والآن فى البحر الأحمر الذى أعلن عن مُزايدة للاستكشاف فى مياهه، معتبرًا أن هذا دليل قاطع على المتابعة الدقيقة من الولايات المتحدة الامريكية لهذا الملف الاستراتيجى والحيوى داخل مصر.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القائم بالأعمال الأمريكى اثنى على امتلاك مصر الكثير من الإمكانات لإنتاج الغاز الطبيعى والتى بعد فترة ستحتاج إلى تصديره وستحتاج دول المنطقة إلى تجميع موارد الغاز فى مركز مثل مصر، ثم تأخذها السفن أو الأنابيب للتصدير إلى أوروبا وتوفير احتياجات البلدان الأخرى كذلك اضافة إلى تأكيد المسئول الامريكى أن اكتشافات الغاز الضخمة فى مصر تحولها إلى دولة مصدّرة وتنبئ بتحالف أوروبي-شرق أوسطى جديد فى سوق الطاقة، وبعد بدء ضخ الغاز من حقل "ظهر" البحرى تحولت مصر فى غضون أقل من سنتين من بلد مستورد للغاز إلى بلد مصدر له اعتبارًا من أوائل العام الجارى ويزيد حجم صادراتها اليومية حاليًا على مليار قدم مكعب يوميًا ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم أواخر العام الجاري.

ووجه النائب طلعت السويدى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير لهذا القطاع الحيوى ومتابعته الشخصية لكل مايتعلق به اضافة إلى نجاح المهندس طارق الملا وزير البترول وجميع قيادات الوزارة ورؤساء الشركات فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بكل كفاءة ومهنية واحترافية.