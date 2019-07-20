أخبار مصر | برلماني يطالب المحافظين بضرورة التجهيز الجيد لاستقبال عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب المحافظين بضرورة التجهيز الجيد لاستقبال عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، المحافظين على مستوى الجمهورية الالتزام بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة التجهيز الجيد لاستقبال عيد الأضحى، والمتابعة اليومية للأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة اللحوم الحمراء، وكذا التأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتوفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ بالمحافظات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لعرض منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، لإحداث التوازن المطلوب فى الأسواق.

وأشاد "مرشد" بمطالبة رئيس مجلس الوزراء من المحافظين بتفعيل غرف العمليات الرئيسية اعتبارًا من "وقفة عرفات"، للتدخل فى الأزمات حال حدوثها، وضرورة وجود مسئولين أكفاء بالمرافق المختلفة، وأماكن تجمعات الجماهير، خلال العيد، وإصلاح أى أعطال طارئة، إلى جانب التأكد من توافر الوقود والغاز بكميات مناسبة، خاصة بأماكن تجمعات المواطنين فى الإجازات، مثل الإسكندرية، والساحل الشمالى، والعين السخنة.

كما طالب النائب البرلماني، بضرورة تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين، للحد من حوادث الطرق، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع فى مدن كل محافظة، مؤكدا أن هذه القضايا التى ركز عليها الدكتور مصطفى مدبولى أصبحت علامات بارزة داخل غالبية محافظات مصر وهو ما يؤكد فشل عدد كبير من المحافظين فى حسمها لدرجة انها اصبحت تمثل صداعا لدى المواطنين.