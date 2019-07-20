أخبار مصر | 'الصحفيين' تُكرم أبناء الزملاء المتفوقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تُكرم أبناء الزملاء المتفوقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين،برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، عن تنظيم حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي؛ وذلك تحفيزًا لهم على مواصلة الجهد والتفوق وتوطيدًا للأواصر الاجتماعية بين أسر الزملاء.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن سوف تبدأ في تلقي بيانات الطلاب وبياناتهم ومراحلهم التعليمية والدرجات أو التقديرات الحاصلين عليها هذا العام على رقم الواتس 01288888720 أو الإيميل [email protected]

وكذلك عبر رسائل الماسنجر للصفحة الإلكترونية للجنة على الفيس بوك، "لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين.

وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها بالبيانات فى غضو 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان حتى يتسنى لها إنهاء الاجراءات وابلاغ الزملاء بالتفاصيل وموعد الحفل.