أخبار مصر | برلماني يشيد بجهود وزير الزراعة حول زيادة حجم الصادرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بجهود وزير الزراعة حول زيادة حجم الصادرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيادة حجم الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 17 يوليو الحالي والتي بلغت 4 ملايين و355 ألفا و177 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 536 ألفا و156 طنا عن المدة نفسها من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وقال "زين الدين"، إن وصول الصادرات الزراعية من الموالح إلى مليون و751 ألفا و500 طن، إضافة إلى تصدير 697 ألفا و30 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 383 ألفا و381 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 88 ألفا و918 طنا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و676 طنا دليل على نجاح السياسة الزراعية المصرية ونجاح التنسيق بين وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة الزميل النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس.

كما أشاد زين الدين، بحصول صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و84 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و556 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5224 طنا للفلفل و5600 طن للخيار، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفضل الأول فى الترويج للصادرات المصرية لمختلف دول العالم مشيدا بنجاح الحكومة بصفة عامة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بزيادة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش ومكاتب التمثيل التجارى بالسفارات المصرية بالخارج بصفة خاصة لما حققوه من نجاحات كبيرة فى زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مطالبا باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق التى تم فتحها، مؤكدا أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.