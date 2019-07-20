أخبار مصر | اختيار "مفكو حلوان" لفرش نادي محامين بور سعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختيار "مفكو حلوان" لفرش نادي محامين بور سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، شركة مفكو حلوان للأثاث لفرش وتجهيز نادي المحامين ببورسعيد، وذلك عقب انتهاء اللجنة المكلفة ببحث أفضل العروض لفرش النادي، واختيار أميزها.

وقال أحمد قزامل، عضو مجلس النقابة العامة، إن اللجنة المشكلة من محمد عريضة، والسيد هاشم، وأحمد قزامل، وراشد الجندي، أعضاء مجلس النقابة العامة، قاموا بالتوجه لمدينة دمياط، وعدة جهات أخرى لتفقد عروض الشركات لفرش النادي، وانتهت اللجنة إلى تكليف شركة مفكو حلوان لفرش النادي الذي يقع غرب المدينة ببورسعيد بأرض النوادي، مشيرا الي أنه يجري التنسيق لإعداد حديقة الأطفال بالنادي.