أخبار مصر | "عاشور" يوجه بالوقوف على ملابسات تعدي مجهولين على محام بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يوجه بالوقوف على ملابسات تعدي مجهولين على محام بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، كلا من السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير، نقيب محامي شرق الإسكندرية، وأعضاء النقابة الفرعية، ولجنة حقوق الإنسان بالنقابة، بالوقوف علي ملابسات تعدي مجهولين على محام بالنقض أمام منزله بالمنتزه في الإسكندرية.

وقال السيد نايف، إنه بالتوجه لقسم أول المنتزه، تبين قيام الأستاذ محمد سلام، المحامى، بتحرير محضر بالقسم يدعى فيه قيام بلطجية بالتعدي عليه بالضرب، وإتلاف سيارته، وسرقة حقيبة ابنته. وبالبحث، تبين أن هناك خلافات أسرية زوجية بين ابنته وزوجها.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة قيام الزميل بإحضار السيارة لديوان القسم لإجراء معاينة عليها لإثبات التلفيات، نافيا احتجاز المحامي داخل القسم.