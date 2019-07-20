أخبار مصر | محمد عثمان: مشروع تطوير الأقصر يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عثمان: مشروع تطوير الأقصر يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن مشروع تطوير الأقصر بشكل عام وتطوير الكورنيش بشكل خاص يصب في صالح القطاع السياحي، ويرفع معدلات الحركة الوافد للسياحة الثقافية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسة متمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف السياحة بشكل عام و" الثقافية " بشكل خاص، مشيدا بمتابعة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الأقصر.

و أضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن مُخطط تطوير الكورنيش، يأتي في سياق التنمية الشاملة للأقصر، تلك المدينة التاريخية العظيمة و التي تعد أهم و أقدم متحف مفتوح في العالم مؤكدا علي دعم لجنة تسويق السياحة الثقافية و غرفة شركات السياحة لمشروع تطوير الأقصر.

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و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن تطوير الكورنيش يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، لافتا إلي أن "المراسي" كانت من بين التحديات التي رصدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية بتقريرها السنوي كأحد العوامل المؤثرة في حجم الحركة، و تطويرها ينعكس بشكل كبير علي حجم الحركة الوافد للأقصر ، فهي في حاجة إلي أن يتم تجهيزها بشكل يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة و يضع في الاعتبار معايير السياحة الميسرة، و هو ما يمكن المقصد السياحي من جذب شريحة جديدة من السائحين( ذوي الاحتياجات الخاصة ) ، تمثل 20% من حجم السائحين حول العالم .

كما أكد " عثمان " علي أهمية أن يرعي التطوير الجديد للكورنيش و المراسي أن تكون عمليات الصرف الصحي تتم بشكل صديق للبيئة .

و تابع رئيس لجنة السياحة الثقافية ، أن المشروع الجديد هو نقله حضارية مهم لسياحة الصعيد داعيا إلي ضرورة التعاون و التكاتف من أجل إنجاز ذلك المشروع .