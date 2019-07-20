أخبار مصر | "القوى العاملة" تشارك المصريين بإيطاليا افتتاح أعمالهم التجارية الخاصة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تشارك المصريين بإيطاليا افتتاح أعمالهم التجارية الخاصة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، بمشاركة أبناء الجالية المصرية من بلبيس بمحافظة الشرقية المقيمين بميلانو، في افتتاح إحدى محلات الخضار والفاكهة ، فضلا عن المطاعم الخاصة بهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمشاركة أبناء الجالية المصرية وتشجيعا لهم أن يكونوا أصحاب أعمال، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب المصري لديهم، بالإضافة إلي عقد لقاءات معهم بمواقع العمل المختلفة لحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تلقي تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه فى إطار زياراته الميدانية لأبناء الجالية المصرية التى تعمل فى بإيطاليا ، قام بمشاركتهم في افتتاح عددا من المحال الخاص بهم ، فضلا عن تشغيل جميع العمالة التي تعمل بها من الشباب المصري .

وأضاف المستشار العمالي، أنه قام بإرشاد العمالة المصرية بالالتزام باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية في العمل ، وضرورة وجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.