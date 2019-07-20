شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر في نيويورك تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القنصلية العامة لمصر في نيويورك، الجمعة، بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور عدد من ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية وممثل النائب العام في نيويورك وممثلي شرطة نيويورك، والسفير ماجد عبدالعزيز، سفير جامعة الدول العربية في نيويورك وممثلي بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة ونائب رئيس المكتب التجاري بنيويورك ومدير مكتب شركة مصر للطيران بنيويورك وممثلي بعض المراكز الإسلامية والكنيسة الأرثوذكسية وأبناء الجالية المصرية في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وبعض شباب الجالية من الجيل الثاني.

ألقى السفير هشام النقيب، القنصل العام في نيويورك، كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا حضارة وتاريخ الدولة المصرية، وأن الثورات المصرية ومنها ثورة ٢٣ يوليو دائما ما تكون ذات أهداف عظيمة لرفع الدولة المصرية.