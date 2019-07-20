شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب، نهاية يوليو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، لتأكيد حرص الرئيس على مواصلة الحوار مع الشباب المصري من مختلف القطاعات.

سيعقد المؤتمر على مدار يومين لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.

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يشارك في المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.

يعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وسيعقد على هامش المؤتمر لأول مرة مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة للتأكيد على حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين في القرى الأكثر فقرا بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.

يعتبر المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة جامعًا لشباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 و31 يوليو 2019.