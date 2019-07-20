شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطلق شارة بدء حملة «كلين شورز» في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم السبت، شارة بدء حملة كلين شورز (شواطئ نظيفة)، ضمن مبادرة «الحد من استخدام البلاستيك»، والتي تنفذها مؤسسة «شباب بيحب مصر»، تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام، بهدف تأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة، وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصاً البلاستيك.

وشهدت مدينة القناطر اليوم، بدء أولى فعاليات الحملة، بحضور المحافظ، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وأحمد عبدالفتاح مؤسس الحملة، وجرى استقبال المحافظ، بعرض قصير لرقص التنورة على الأغاني الوطنية، وأعلن بعده عن انطلاق الحملة من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمنطقة مرجانة السياحية، بحضوركلاً من النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورحاب المزين، رئيس مدينة القناطر، والمهندس مختار شداد، نائب رئيس المدينة.

وأكد محافظ القليوبية، أن القيادة السياسية والدولة تراهن على الشباب وعزيمتهم وحماسهم، فهم أمل مصر وأملنا كلنا بالمستقبل في مواجهة أعباء التنمية وحل ومواجهة الأزمات والمشكلات، مشيراً إلى أن هناك اهتمام على أعلى مستوى بملف النظافة وأزمة القمامة والمخلفات، حيث يجري مواجهتها من خلال مبادرات قومية كبرى وإقامة المحطات الوسيطة ونشر فعاليات الجمع المنزلي، والتوسع في إقامة مصانع التدوير، وكلها تحركات وأنشطة تسعى لإعادة مصر لوجهها الحضاري.

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وأوضح المحافظ، أن مشكلة المخلفات البلاستيكية تعد من الأزمات الخطيرة التي تهدد المجاري المائية ونهر النيل في القليوبية خاصة، وعلى مستوى الجمهورية عامة، وتتسبب في فقدان مصر كميات كبيرة من الكائنات البحرية، ويضر بالمواطنين أيضاً، نتيجة التلوث الذي ينتشر في المياه.

وأشار المحافظ أن أي مبادرة شبابية تخلق نوع من الوعي، ولابد أن تصل كل المبادرات لكل بيت وأسرة ومجتمع، مشيراً إلى أنه يتمني أن تنتشر ثقافة مبادرة مواجهة مخلفات البلاستيك في كل بيت وشارع وقرية وحي بالمحافظة، والمحافظات المجاورة، لنشر ثقافة شواطئ نظيفة.

فيما قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، «إن كل كيس يلقى في المجاري المائية يؤذي كائن حي سواء حيوان أو إنسان ويمثل خطر على مصادر المياه للمواطنين، مشيرة إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع المواجهة في الأزمات والمشكلات، وأنه يجب على المواطن أيضاً أن يقوم بدوره تجاه المشاركة في مواجهة المشكلات المزمنة، للوصول لما نصبو إليه من خلق بيئة نظيفة لإحداث أثر إيجابي».

وأضافت ريان، أن كل الإلتزامات والمواثيق الدولية تلزم مصر بإحداث التنمية الحقيقية، وإطلاق المبادرات على الأرض للتغيير والتطوير والتنمية، وهذا لن يحدث إلا بسواعد المواطنين والشباب مع الدولة.