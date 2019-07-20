شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» توجه نصائح لأولياء الأمور قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح لأولياء أمور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، خاصة بتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، وذلك قبل انطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، الأحد.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، السبت، إنه يجب معرفة الكليات التي يردون الالتحاق بها وترتيبها جيدا بكل تركيز، وكتابتها في ورقة بيضاء في المنزل، ثم الذهاب لمعامل الحاسب الآلي في الجامعات لتسجيل الرغبات أو عن طريق الحاسب الشخصي داخل المنزل، وذلك حتى لا يقعون في أخطاء خاصة بالرغبات.

وناشدت أولياء الأمور عدم الضغط على أبنائهم وإجبارهم على الدخول في كليات بعينها لا يرغبون في الالتحاق بها ولا تناسب قدراتهم، كما يجب التركيز في الكليات التي يحتاجها سوق العمل وليس شرطا أن تكون كليات ذات المجموع الأعلى أو لمجرد أن يلحقون أبنائهم فيها من أجل مجموعها المرتفع كنوع من المظاهر ويبتعدون عن كليات بمجموع أقل، في حين أنه من الممكن أن تكون الكليات ذات المجموع الأقل لها مستقبل في سوق العمل.