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حملة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في قها

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينه قها، اليوم السبت، حملة لمتابعة سائقي سيارات الأجرة بطريق مصر _ إسكندرية الزراعي، بمدينه قها، للتأكد من قيامهم بالالتزام بتعريفه الركوب الجديدة.

كما لصقت الأسعار المحددة على سيارات خط طوخ- قها، خط قها- سندبيس، خط قها- قرنفيل، مشددة على أنه سيتم محاسبة من يخالف ذلك بتحرير محاضر لهم.

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