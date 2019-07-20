شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في قها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينه قها، اليوم السبت، حملة لمتابعة سائقي سيارات الأجرة بطريق مصر _ إسكندرية الزراعي، بمدينه قها، للتأكد من قيامهم بالالتزام بتعريفه الركوب الجديدة.
كما لصقت الأسعار المحددة على سيارات خط طوخ- قها، خط قها- سندبيس، خط قها- قرنفيل، مشددة على أنه سيتم محاسبة من يخالف ذلك بتحرير محاضر لهم.
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