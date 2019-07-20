شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إنطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة، والأجهزة التنفيذية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإستكمال استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

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وأضاف المحافظ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الثالثة عشر تضم حالات الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها، عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

مشيراً إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التي تم قبولها، سرعة إستيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة، وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة، ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتي لاتدرج في الموجة الثالثة عشر لإسترداد أراضي أملاك الدولة، وحفظ حق الشعب.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.