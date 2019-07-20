شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة العلمين الجديدة بـ «تكليف رئاسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بتفقد إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، للإطمئنان على سير العمل التنفيذي بها، في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف على سرعة الإنتهاء من المشاريع القومية في مجال التعليم العالى والبحث العلمي.

وتفقد عبدالغفار، كلية القانون الدولي وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات العليا، مجمع الخدمات والموقع العام، مشيداً بمعدلات الأداء، والإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة، وفقاً للمواصفات المتفق عليها.

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كما أكد على المتابعة المستمرة من خلال الزيارات التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة، لإستكمال مباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعات الجديدة يتم تنفيذها بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة.

وأضاف عبدالغفار، أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب لإحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

كما استمع الوزير لشرح مفصل من مسؤولي الموقع تضمن استعراضاً لمراحل تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة العلمين الدولية الجديدة، هي جامعة أهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها ١٠٣ فدان، بتكلفة إجمالية لمرحلتها الأولى تبلغ ٢.٦ مليار جنيه، وتضم الجامعة ١٢ كلية بطاقة استيعابية ٢٥ ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتشمل كليات العلوم الهندسية، والقانون الدولي، وهندسة الحاسبات والمعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الدراسات العليا، وكلية العلوم الصحية، وطب الأسنان، والطب، والعلوم الأساسية، وعلوم الصيدلة، والسياحة والفنادق.