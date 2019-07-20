شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة جهة سيادية بالدقهلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابي لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من العقيد عبدالحميد الصرفي مدير مباحث التموين، بتلقي اتصالات من أشخاص يدعون انتمائهم لجهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني حيث طالبوا بوقف وإنهاء إجراءات المحضر رقم ۱۸۰ لسنة ۳۰۱۹ جنح أمن دولة طواري المطرية والمحرر بمعرفة مباحث التموين لقيام البدال «ف. ع» والتي بلغ قيمة المخالفات 150 ألف جنيه.

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تشكلت قوة بقيادة العميد أحمد العجوز، رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم أكرم صيام وكيل القسم، بالاشتراك مع العقيد عبدالحميد الصرفي، والرائد جاد عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الكردي وتمكنوا من تحديد هوية المتهمين .

وتمكنت قوة من الشرطة من ضبط التشكيل العصابي والمكون من: «عبدالله. م. أ» 51 سنة، مقيم العصافرة المطرية ويدير البقال التموينى المحرر ضده محاضر تموين، و«محمد. م. ح» ،۳۰ سنة مقيم الكردي، و«محمود. ع. م»، ۳۳سنة، مقيم المنزلة .

وتمكنت القوة من ضبطهم حال قيامهم بالنصب وانتحال صفة الشخصيات العامة لجهات سيادية لإنهاء المصالح والإجراءات لصالح بعض المخالفين مستخدمين التقنيات الحديثة عبر الإنترنت والتي تظهر أرقام الهاتف الشخصي للمتصل منسوبه لجهات سيادية. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5436 لسنة ۲۰۱۹ إداري قسم ثان المنصورة .