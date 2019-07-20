شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: قافلة طبية مجانية تعالج 799 شخصاً بقرية «الأحايوة شرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، عن انتهاء أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، للكشف على المواطنين بقرية «الأحايوة شرق» بدائرة مركز أخميم، وتوفير العلاج لهم بالمجان.

وقال محافظ سوهاج في تصريح له اليوم السبت: «إن القافلة جاءت في إطار تفعيل مبادرة «حياة كريمة» التي أطقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوصول بالخدمات إلى المناطق المحرومة، والحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر فقراً، وبخاصة القرى المحرومة من الوحدات الصحية، والوصول بهذة الخدمات إلى قطاع كبير من السكان».

لافتاً إلى أن القافلة عقدت بحضور ومتابعة من الدكتورة لمياء مبارك، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ورئيس مركز ومدينة أخميم، واستمرت لمدة يوم واحد، ووقعت الكشوف الطبية على 799 مواطناً من أهالى القرية، وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم بالمجان، وذلك في تخصصات «الباطنة، والأطفال، والعظام، والأسنان، والجلدية، والمسالك البولية، والنساء والتوليد»، إلى جانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف عن أمراض الضغط والسكر، وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، حيث ضمت القافلة عدد من الأطباء المتخصصين، إلى جانب أطباء مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.